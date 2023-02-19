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Kılıçdaroğlu’ndan rapor çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrıda bulundu.

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Kılıçdaroğlu’ndan rapor çağrısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vatandaşlardan birçok mesaj aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

RAPOR ÇAĞRISI

“Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun.”

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