Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru heyecanı! Rabia Birsen Güvercin doğru cevabı verdi, işte o sorunun cevabı

Türkiye'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. O soru bu gece ekranlara geldi. İşte Rabia'nın bildiği 1 milyonluk sorunun cevabı...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kim Milyoner Olmak İster’de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürdü hem de ağlattı.

Milyonluk soruya ulaşan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Soruları bir bir doğru cevaplayan Rabia büyük ödüllü soruya da ulaştı. Kim Milyoner Olmak İster’de 1 Milyonluk soru belli oldu.

İŞTE O SORU

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A- ) Ş

B- ) V

C- ) G

D- ) H

İŞTE CEVAP

Cevap B şıkkı, yani V harfidir.

Soruya doğru cevap veren Rabia 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Rabia doğru yanıtı vermesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.