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Kolon kesen marketle mahkemelik olan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Diyarbakır’da, kolonları kesildiği ileri sürülen marketle davalık olan avukat Serhan Özdemir’in cansız bedenine, 9 gün sonra ulaşıldı. Özdemir ailesinden toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.

Özgür CEBE
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Kolon kesen marketle mahkemelik olan avukatın cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria Sitesinin çöken 2 bloğunda enkaz altında kalan Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cansız bedenine 9 gün sonra ulaşıldı.

Özdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Serhan Özdemir ile birlikte aynı aileden babası Samet ile birlikte Süheyla, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir de enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Diğer aile bireyleri, arama ve kurtarma çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle tepki göstermişti.

Serhan Özdemir'in oturdukları Diyar Galeria sitesinin altında faaliyet gösteren bir marketle, kolon kestikleri için geçen yıl mahkemelik oldukları bildirildi.

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