Kuru dereye yapılan gölet milyonları yuttu

Denizli’de yatağı kurumuş dereye gölet yapıldı. 10 kilometre uzaktan su getirmesi için borular döşendi ancak çare olmadı.

Saygı ÖZTÜRK

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Devlet Su İşleri (DSİ), Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'ne milyarlarca lira harcanarak bir gölet yaptı. Vatandaşların alanın kuru dere yatağı olduğu uyarısı dikkate alınmadı. 24 Aralık 2014'te dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun müjdesiyle ihaleye çıkılan gölet 2018'de açıldı. Eroğlu, 2015'te verdiği müjdeyle, Denizli'de 3 adet gölet projesinin kamulaştırma ile ihale edileceğini, bunlardan birisinin Acıpayam Darıveren Göleti, diğerinin Beyağaç Sarpderesi Göleti ve Acıpayam Yeşilyuva göleti olduğunu duyurmuştu. Yeşilyuva Göleti için 940 dekar alanın kamulaştırılacağını duyurmuştu. Bu açıklamaların ardından bölgedeki ağaçların kesilecek olması da günlerce tartışma yaratmıştı.

DSİ Genel Müdürlüğü, “Denizli Acıpayam Yeşilyuva Göleti ve Sulaması projesinde gölet rezervuarını besleyen iletim hattına su verilerek gölette su tutulmaya başlandı. Yöre halkının hasretle beklediği proje ile Yeşilyuva ve Kuyucak Mahallelerinde bin 670 dekar zirai arazi suya kavuşuyor” açıklamasını yaptı.

YAĞIŞLAR YETMEDİ

Ancak takvimler 2 Temmuz 2023'ü gösterirken, borular döşenerek, su akmayan bir alana inşaa edilen gölet kurudu. Son bir aydaki yağışlarla biraz dolan gölet, sivrisinek yuvası haline geldi. Tabii bu gerçek tarım arazilerinin sulanacağı müjdelerini de suya düşeceğini gösterdi.

YARIM KALAN YOLLAR

Yeşilyuva Mahallesi'nde sorunlar bununla da bitmiyor. Büyükşehir Kanunu ile birlikte belediyesi kaldırılan eski belde Yeşilyuva'da su borularının değişimi nedeniyle yollar kazıldı. Ancak müteahhit, parası ödenmediği gerekçesiyle çalışmayı yarım bıraktı. İnsanlar köstebek yuvası gibi yollarla toz toprak içinde yaşamaya mahkum edildi. Yine beldenin yerleşim yerinin bulunduğu ve eski derenin bulunduğu alan da çöp dağı haline geldi.