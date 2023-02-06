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Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü

Türkiye'yi sarsan iki deprem sonrasında Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan Asur Konutları adlı proje ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çöküşü vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 21:19 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da ağır hasara neden oldu.

Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı.

Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.

Asur Konutları adlı projenin yapımı bir yıl önce tamamlandı.

İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.

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