Malatya’da yeni yapılan konutlar böyle çöktü
Türkiye'yi sarsan iki deprem sonrasında Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan Asur Konutları adlı proje ağır hasar aldı. Bloklardan birinin çöküşü vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya’da da ağır hasara neden oldu.
Malatya’nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkiinde inşa edilen iki bloklu Asur Konutları projesi de depremde ağır hasar aldı.
Bloklardan birinin çökme anı site sakinleri tarafından kaydedildi.
İs-hak İnşaat tarafından hayata geçirilen Asur Konutları adlı projenin tanıtımının yapıldığı internet sitesinde “Son Deprem Yönetmeliğine Uygun Betonarme Proje, Depreme dayanıklı Radye Temel” ifadeleri yer alıyor.