McDonald’s Türkiye için ‘yoksul’ menüsü çıkardı

McDonald’s, yeni çıkardığı patates dürüm menüsünü 40 TL’den satışa sunduğunu duyurdu. Sosyal medya bu menüyü konuştu.

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ABD'li fast food zinciri McDonald's, Türkiye'de piyasaya sürdüğü ‘patatesli dürüm' menüsü sosyal medyada gündem oldu.

Zincir fast food restoranlarından McDonald's, yeni çıkardığı patates dürüm menüsünü 40 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. Menü çevrimiçi yemek platformlarında farklı fiyatlara da satılıyor.

McDonalds'ın bilboardlarda reklamı yapılan fakat internet sitelerinde yer almayan menüsü için sosyal medyada bazı kullanıcılar “Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?” sorusunu yöneltti. Sosyal medyada fakir menüsüne ilişkin tepkiler şöyle:

BOŞ DÜRÜM DE GÖRÜRÜZ

■ Ekonomik çöküntü McDonald's menülerine de yansıyor. Firma artık 40 TL'ye patatesli dürüm menü satmaya başladı. Yakında boş dürüm satılırken görürseniz şaşırmayın…

■ Reklamda ‘bi durup düşünün' diyor, ne düşünüyorsunuz?

■ McDonald's, Türkiye'yi fakir ülkeler kategorisine sokmuş. Patatesli dürüm menüsü varmış artık. Adamlar haklı valla. Bir lahmacun 50 lira olmuş. Bir makarna 100 lira. Bakalım daha neler göreceğiz.

■ Yükselen fiyatlarla baş edemeyen McDonald's, sadece Türkiye'ye özel olarak patates dürüm satmaya başladı. 40 lira olarak satışa sunulan menü, eve serviste 65 lira artı kola toplamda 80 TL oluyor. Lavaş ekmeği, patates kızartması, ketçap ve mayonez…

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