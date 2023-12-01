MEB görevde yükselme sınavı mülakat tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı'nda çalışan memurların, bulundukları görevden bir üst görevlere atanabilmek için girdikleri Görevde yükselme sınavı için yapılacak sözlü sınavların takvimi belli oldu. Sözlü sınav 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023’te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Yazılı sınav ardından şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılacak sözlü sınav tarihleri belli oldu.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MÜLAKAT TARİHLERİ

MEB tarafından gerçekleştirilecek görevde yükselme sözlü sınavı 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak’ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.