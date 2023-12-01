MEB görevde yükselme sınavı mülakat tarihleri belli oldu
Millî Eğitim Bakanlığı'nda çalışan memurların, bulundukları görevden bir üst görevlere atanabilmek için girdikleri Görevde yükselme sınavı için yapılacak sözlü sınavların takvimi belli oldu. Sözlü sınav 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023’te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi. Yazılı sınav ardından şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılacak sözlü sınav tarihleri belli oldu.
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI MÜLAKAT TARİHLERİ
MEB tarafından gerçekleştirilecek görevde yükselme sözlü sınavı 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak’ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.
Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.
Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara’da yapılacak.