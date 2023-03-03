Meral Akşener, “Altılı Masa’yı devirmem, millete ihanet etmem” demişti

İYİ Parti lideri Meral Akşener, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarıyla Altılı Masa'yı devirdi. Akşener, geçen aralık ayının başında SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'e "Altılı Masa'yı devirmem, millete ihanet etmem" demişti.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için bir araya gelen ve kamuoyunda Altılı Masa olarak bilinen oluşumda deprem etkisi yarattı.

Dün yapılan Altılı Masa toplantısına atıfta bulunan Meral Akşener; “Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler” diyerek Altılı Masa'nın artık potansiyel adayların tartışılabildiği “ortak akıldan” çıktığını, tek bir adayın tasdiki haline çalışan “noter masasına” dönüştüğünü söyledi.

Noter masasında olmayacaklarını söyleyen Akşener, CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çağrıda bulunarak, Altılı Masa’yı dağıttı.

Bu gelişme, akıllara İYİ Parti liderinin birkaç ay önce yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

“BİZ O MASADAN KALKMAYACAĞIZ”

Geçen yıl 2 Aralık günü Habertürk TV’ye konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini sürekli Cumhur İttifakı’na davet etmesine sert çıkıp, şunları söyledi: “Biz o masadan kalkmayacağız.”

“BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM”

Aynı gün SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek, Meral Akşener’e “Masayı devirme ihtimaliniz var mı?” diye sordu. Akşener, masadan korkanları daha da korkutacak şu açıklamayı yaptı:

– Ben AK Parti’yi kuran ilk beş kişiden biriydim. Ben varken Bülent Arınç dahi yoktu. Ben o partiden sırf ilkelerimle örtüşmüyor diye yüzde 42 oy aldığı dönemde ayrıldım. Şimdi gider miyim hiç.

– Bakın Deniz Bey, ben Altılı Masa’nın başarılı olmasını istiyorum. Bu başarı da seçimleri kazanmakla mümkündür. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Ben bunun için çalışıyorum. Unutmayalım ki bu son seçim olacaktır.

“EN SON İHANET EDECEK İNSAN BEN OLACAĞIM”

– Bu seçimi kaybedersek Türkiye yerinde durur ama aynı Türkiye olmaz. Bu seçimi kaybedersek, bir daha Parlamenter Sistem falan konuşamayız, hayal olur. Millet bize umut bağladı. Bu umudu söndüremeyiz. Bu yüzden o masadan kalkmak olmaz. Milletin umuduna ihanet edecek en son insan ben olacağım.

“MASADAN KALKARSAM KURBAN KESERLER”

Bir hafta sonra, 9 Aralık günü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, “Masayı Akşener dağıtır” şeklindeki söylemlerin bulunduğunun anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

– Çok ilginç bu. Hiç benim yumuşak, bir ‘Acaba mı' mesajı verdiğim söz konusu değil. O zaman burada ‘Her an gidebilir' anlayışını oluşturmaya çalışanlara bakarsanız çok ilginç. Onlar muhalefet yanında görünen pek çok insan. ‘Acaba şu kadının sinirini bozup, bir an evvel kaldırsak mı?'

– Aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ın bu arada seçmenini konsolide edebilmesi için farkında veya farkında olmadan yaratılan bir istifham mı? Döndürüp, döndürüp ben davet ediliyorum, partim davet ediliyor.

– Her seferinde ben de ‘Hayır' diyorum. Yani benim kadar bu konuda davet alıp, net ‘Hayır' diyen de yok. Ben her şeyin farkındayım, Gülhane Parkı'ndayım.

– İlginç bir durum var orada, ben bir şeyi fark ettim. Çok ön yargılar varmış bizimle ilgili. Kurban keserler yani bazıları ben kalksam, o masadan.

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