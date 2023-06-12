MHP’den Anayasa’nın ilk 4 maddesi çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasayla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur.” dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından anayasa değişikliği yeniden gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan yeni kabinenin ilk toplantısında Anayasa değişikliği teklifini Meclis'e sunacaklarını ifade etmişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise 4 Mayıs'ta partisi tarafından üzerinde çalışılan 100 maddelik anayasa taslağının hazır olduğunu duyurmuştu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasa ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“İLK DÖRT MADDEYİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER YOKTUR”

Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik anayasada; Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

*İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Keyfî yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur.

*Millî devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur. Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur. Türk'ün anayasasından ‘Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur.

*Türk milletinin içinden ayrı bir ‘millet' inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütüyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur. Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur.

YAPICIOĞLU: ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİ ZİNHAR DEĞİŞTİRİLEMEZ’ DEMEK, NESİLLERİN İRADESİNE İPOTEK KOYMAKTIR

AKP listelerinden milletvekili olan, terör örgütü Hizbullah destekçisi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

*Biz, ‘Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirelim’ demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok.

*Diyoruz ki bu maddelere, ‘zinhar değiştirilemez’ demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.

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