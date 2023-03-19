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Millet İttifakı İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5'inci gününde Millet İttifakı temsilcileri bir araya geliyor.

Yayınlanma: 00:02 - 19 Mart 2023 Güncellenme:
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Millet İttifakı İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 5’inci gününde Millet İttifakı temsilcileri bir araya gelecek.

Saat 17.00’de başlayacak olan, ‘Yeniliğe Davet’ başlığıyla yapılan ve geleceği inşa etmeye çağıran İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak. İYİ Parti'yi ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliği yaptığı toplantı Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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