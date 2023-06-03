Öğrencilerden, istismarı savunan okul müdürüne protesto

İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katılan öğrenciler, Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarı olayında failden yana tavır alan paylaşım yapan okul müdürünü sırtlarını dönerek protesto etti.

Ali Selim YAMANLI

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Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene katılan 165. Dönem mezunu öğrenciler, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit’i, Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarında failden yana tavır aldığı için protesto etti.

SIRTLARINI DÖNDÜLER

Yeni mezun liseliler, geçen yıl, Hiranur Vakfı'nın başkanının 2002 yılında, o zaman 6 yaşında olan kızını evlendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet iman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz” yazan Müdür Koçyiğit'i konuşması sırasında sırtlarını dönerek dinledi.

Bu sırada veliler tarafından geçildiği sanılan görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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