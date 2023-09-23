Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na aday oldu

CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Çelik, partinin 100. yaşında iç demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

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CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya gelen partililere hitap etti.

Çelik, parti içi demokrasiyi desteklemek amacıyla kadınlar ve gençler için daha fazla siyasi alan açma taahhüdünde bulunarak, “Parti örgütümüz, ön seçim, dönem kuralı ve karar alma süreçlerinde etkin katılımı teşvik etmek için çaba harcayacaktır” dedi.

CHP’nin kongre ve kurultay süreçlerinden güçlenerek çıkacağına inandığını ifade eden Çelik, 2023 seçimlerinde istedikleri başarıyı elde edemediklerini belirtti.

Ancak 2019’da elde ettikleri İstanbul zaferini 2024’te yeniden kazanacaklarını ve meclis çoğunluğunu sağlayarak engelleri kaldıracaklarını söyledi.

Çelik, İstanbul İl Başkanlığı sürecinde mahallelerin, gençlerin ve kadınların sesinin her zaman duyulacağını vurgulayarak, ilçe başkanlıklarının güçlendirilmesi, üye sayısının artırılması ve belediyelerle uyumlu bir yönetim modeli oluşturulması için çalışacaklarını ifade etti.

Çelik, “Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız aydınlanma meşalesine destek olmak için Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na adaylığımı açıklıyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı. (AA)

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