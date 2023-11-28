Özgür Özel, Akşener’i ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

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Yerel seçimlerde işbirliği yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, perşembe günü bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi İYİ Parti’nin genel merkezinde gerçekleşecek.

“MÜZAKEREDEN MUHALEFET KAZANÇLI ÇIKAR”

İki liderin 15 Kasım Perşembe günü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanmıştı. Ancak bu görüşme Özel'in KKTC'nin 40. kuruluş yıldönümü törenine katılması dolayısıyla gerçekleşmemişti.

İki liderin ne zaman görüşeceği tartışılırken 17 Kasım'da Özel, şu açıklamayı yapmıştı:

“Sayın Akşener ile geçmişe dayanan iyi bir diyalog ve hukukumuz var. Ben kurultayı kazandıktan sonra ilk kutlama mesajlarından birini paylaşan kendisiydi. Ardından telefon görüşmesi yaptık, o da samimi bir ortamda geçti. Önümüzdeki günlerde de ben arzu ederim sayın genel başkan da arzu eder gerekli görürse bir araya geliriz. Ben Sayın Akşener ile Özgür Özel'in yapacağı müzakereden İYİ Parti'nin, CHP'nin, muhalefetin ve tüm Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşünürüm. Bundan sonra böyle bir sürece yapıcı katkı veririz. Biz ne birbirimize kaybettirmeye, ne Türkiye'ye kaybettirmeye değil birbirimize de Türkiye'ye de kazandırmaya odaklanmayı tercih ederiz. Biz bu konularda son derece pozitifiz. Sayın genel başkanın da bu konularda pozitif olduğu geçmiş dönemlerde hep gördük. Ne zaman takdir ederlerse biz görüşmeye her zaman hazırız.”