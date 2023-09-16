Özgür Özel yaşadıklarını Sözcü TV’ye anlattı

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir il kongresinde gençler tarafından sloganlarla sözünün kesilmesiyle ilgili olarak Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada, yaşanan durumun partiye yakışmadığını belirterek, “CHP’nin kendi arasındaki yarışlarda söz kesmek değil, söze değer vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Parti vicdanında susturanlar değil, dinleyenler kabul görür” dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladıktan sonra ilk katıldığı İzmir İl Kongresi'nde konuşma yaparken partili gençler tarafından iki defa sözleri kesilmeye çalışılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV Muhabiri Gamze Elçi'ye özel açıklamalarda bulundu.

“İÇERDEKİ DURUM PARTİMİZE YAKIŞMAZ”

İzmir il kongresinde yaşanan gerginlik ile ilgili konuşan Özel şu ifadeleri kullandı:

* “Genel başkan adaylığını açıklayan iki isim olarak önce söz aldık. Gayet medeni bir ortamda kendimizi ifade ettik. Daha sonra divana bir blok liste önergesi verildi. Tabi divan başkanı bu önergeyi işleme almak durumunda. Ama İzmir'in geleneklerinde de blok liste yok. Blok liste yani bir taraf 51'e 49 kazansa bütün delegeler onun olsun demek. Küçük yok olsun demek. Aslında bugün Türkiye'yi yönetenlerin anlayışı blok liste anlayışı. Yani blok liste demek, taraflardan hangisi bir oy fazla alırsa her şey onun olsun demek. Bu anlamda ben bunu doğru bulmuyorum.

* Ama içerde yaşanan tartışma gerginlik ve sonrasındaki ara verilmeye sebebiyet verilmeye veren durum partimize yakışmaz. Doğru bir şey değil. Blok liste önerisi verilince lehte aleyhte konuşmalar olur. Delege olanlar delege kartlarını kaldırarak işaret ederler. Adil ve doğru bir sayım yapılır. Kimin dediği çıkarsa o karar verilir. Bunun böyle olması gerekir diye düşünüyorum.”

“SÖZ KESMEK DEĞİL, SÖZE DEĞER VERMENİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Sözcü TV Muhabiri Gamze Elçi'nin “Sizinde konuşmaların kesildi ara ara. Siz de dediniz ki ‘Kimse benim sesimi susturamaz. Kimin talimat verdiğini de biliyorum. Kimi kastettiniz?” sorusuna CHP'li Özel şu sözlerle cevap verdi:

* “Biliyorum demedim. Bilsem söylerim. Özgür Özel öyledir. Ben dedim ki. Şimdi konuşurken bir gurup arkadaşı sürekli slogan attırıyorlar. 15-16 tane arkadaş. Bir iki kere gittim beni de alkışlıyorlar. Ne yaptıklarının farkında da değiller. Ama diyorlar ki sürekli sözü kesecek şekilde slogan atmaları öğütlenmiş. Orda dedim ‘Bizim sesimizi mecliste Süleyman Soylu'lar, Recep Tayyip Erdoğan'lar kesmedi. Bu talimatı veren de kesemez. Kestirmeyiz sesimizi'.

* Salondan da bu anlamda büyük bir destek geldi. Bunlar tabi siyasetin içinde olan şeyler. Ama CHP'nin kendi arasındaki yarışlarda söz kesmek değil, söze değer vermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Parti vicdanında susturanlar değil, dinleyenler kabul görür. Hani diyorduk ya seçimden önce; Taş atanlar değil kalp yapanlar kazanacak. Laf atanlar değil, dinleyenler ve olgunlukla karar verenlerin bu partiye daha çok katkı yapacağını düşünüyoruz.”

“EMANET GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E AİT”

CHP'li Özel daha sonra kendisine yöneltilen “Emanetçi tartışmaları vardı. Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisiniz diye. Bunu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu ise “Bugün buraya gelen ve ilgili görenler bu tartışmaları çok geride bırakmışlardır. Şöyle bir şey var. CHP'de bir emanet var. Doğru. O emanet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Şu anda genel başkanımız o emaneti büyük bir onurla taşıyor. Bundan önceki genel başkanlarımızın taşıdığı gibi. Bundan sonraki CHP genel başkanlarının taşıyacağı gibi. O emanet verilirse başım gözüm üstüne taşırım. Onun dışında kimse kimsenin CHP'de emanetçisi olmaz. Emanet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait” şeklinde cevapladı.

“GRUP BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK MISINIZ?”

Özel, genel başkan adaylığını açıkladıktan sonra kamuoyunda tartışılan “Grup Başkanlığını bırakacak mısınız?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

* “Şu anda kongre kararı alınmış değil. Kongrenin yerel seçim sonrasına ertelenmesini isteyenler var. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Bir an önce kongrenin yapılmasını istiyoruz. Kongre kararı alındığında ekibimiz ve milletvekilleriyle birlikte değerlendireceğiz. Kongre tarihi belli olmadan böyle bir şeye ve tartışmaya yer yok. Bütün diktatörler bir tek şeyden beslenir. Seçmenin korkularından ve umutsuzluğa kapılmasından.

* Bugün Türkiye'de büyük bir umutsuzluk var. Bundan en memnun olacak kişi Recep Tayyip Erdoğan. Ama biz bugün kendimizi değiştirmezsek, bir değişim yapmazsak, partiyi gençleştirmezsek, kitleleri insanları başaracağımıza inandırmazsak insanlar sandığa gitmeyeceklerini söylüyor. Biz bunun için değişim diyoruz. Yoksa Özgür Özel grup başkanı. Bir makamı var. Beş daha milletvekili. Hiç bir şeye kalkışmadan oturduğu yerde devam edebilir. Ama Özgür Özel ne diyor? Ben bunların hepsinden vazgeçiyorum. Partiyi ayağa kaldırmak, umudu ayağa kaldırmak üzere mücadele ediyorum diyor.

* Bu, şu açıdan önemli. Yoksa 4 ay sonra yapalım kongreyi ne olacak? Ama arada yerel seçim var. 4 ay beklersek yerel seçimde çok ağır sonuç alabiliriz. Eğer bugün Karabağlar'da, Çeşme'de, Bornova'da, Menemen'de, Torbalı'da, Kemalpaşa'da insanlar koşa koşa sandığa gideceğiz ve oy veriyoruz diyorlarsa kongre yapmayalım. Ama insanlar küstük kızdık, bir değişim olmazsa oy vermeyeceğiz diyorlarsa o zaman o değişimi yapmak lazım. Olmayan kurultay kararı için bu kararı vermek çok erken.

* Sayın genel başkan genel başkan koltuğunda oturuyor. Ben grup başkanlığı koltuğunda oturuyorum. Sayın genel başkan milletvekili olmadığı için grup başkanı olmuyor. Ben olmasam başka biri grup başkanı olacak. Grup başkanı ile genel başkanın tek kişi olması ancak genel başkanın milletvekili olmasına bağlı. O yüzden de bugünkü sorunu bizim çözmemiz değil, kurultayın çözmesi mümkün ancak. Onun dışında grup başkanlığını kurultay tarihi belli olunca bırakabiliriz. Ama bir başka grup başkanı seçeceğinin ve bir milletvekilinin yeniden grup başkanı seçeceğinin bilincinde olmak lazım.”

İlginizi Çekebilir Özel'den kongrede 'Kılıçdaroğlu' sloganlarına yanıt: Beni Soylu susturamadı