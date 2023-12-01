Özgür Özel’den Erdoğan’a: Eğer sen buna susarsan, demek ki ortaksın

Manavgat İlçe Başkanlığı ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Vampirler gözü dikmişler, Manavgat’ın kanını emmeye niyetlenmişler. Manavgat’ta Ulualan diye bir yer var. 3600 dönümlük bir alan. Eyy Recep Tayyip Erdoğan… Senin iki bakanın o alanı allem ediyorlar kallem ediyorlar aralarında taksim etmek istiyorlar. Oraya büyük bir oteli senin iki bakanın; bir tanesi bir önceki, bir tanesi şimdiki iki bakanın aralarında paylaşıp Manavgat’ın kanını emmek istiyorlar. Eğer sen bu talana susarsan, demek ki ortaksın” dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Antalya İl Başkanlığı'nın ardından Manavgat İlçe Başkanlığı'na geldi.

Burada kurulan kürsüde konuşan Özel, şunları söyledi:

* Biz bugün buraya 130 milletvekilimizle birlikte, milletvekili kampı yapmaya geldik. Bugün akşam Manavgat'ta partinin seçilmiş bütün milletvekilleri kalacak. İki gün boyunca, bundan sonraki süreci, bu süreçte yerel yönetimlerde ne yapacağımızı, bütçe görüşmelerini, Meclis'teki muhalefeti ve ülkedeki sorunlara nasıl etkili, nasıl samimi, nasıl cesaretle, nasıl çözüm odaklı yaklaşacağımızı ve önümüzdeki süreçte hep birlikte nasıl iktidara yürüyeceğimizi Manavgat'ta konuşacağız.

“HERKESİ İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

* ‘Burası bizim evimiz, kimse gelmesin' diyemeyiz. Kapılarını ardına kadar açıyoruz. Başı sıkışan, dara düşen gelsin. Otellerde alnının terinin karşılığını yazın alıp kışın işsiz kalanlar baba evine gelsin. İşsizler baba evine gelsin. Narenciyesi dalında kalan üretici baba evine gelsin.

* Manavgat'ın zora düşen muz üreticileri baba evine gelsin. Yoksullar gelsin. Öğretmenler gelsin. Memurlar gelsin. Esnaf gelsin. Çünkü burası hepimizin evidir. Tapusu ne bendedir, ne kimsededir… Tapu bir kişiye aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olmaya, hep birlikte iktidarı değiştirmeye davet ediyoruz.

“VAMPİRLER GÖZÜNÜ MANAVGAT'A DİKMİŞ”

* Manavgat'taki herkesin rahatsız olduğu bir durum var. Vampirler gözü dikmişler, Manavgat'ın kanını emmeye niyetlenmişler. Eyyy Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'tan sana bir şey anlatacağız. Bunu biliyorsan da susuyorsan, suç ortağısın. Bilmiyorsan, hemen durdurmazsan o zaman benim de, Manavgat'ın da, Antalya'nın da iki eli yakanda olacak, böyle bil.

“ARALARINDA TAKAS ETMEK İSTİYORLAR”

* Manavgat'ta Ulualan diye bir yer var. 3600 dönümlük bir alan. Bu alanın Manavgat'ın yararına; yazın turistler geliyor, kışın gidiyor ya, oteller çalışmıyor ya, çoğu kapanıyor ya, kapanmasın diye oraya kış turizmine yönelik, sağlık turizmine yönelik, spor turizmine yönelik bir şeyler yapılması ve o alanın Manavgat'ın kullanımında kalması gerekiyor. Bunu CHP'lisi de, AKP'lisi de, MHP'lisi de böyle istiyor ama iki bakan; Eyy Recep Tayyip Erdoğan… Senin iki bakanın o alanı allem ediyorlar kallem ediyorlar aralarında taksim etmek istiyorlar.

“MANAVGAT'IN KANINI EMİYORLAR”

* Önce bir plan yaptılar, başvurduk, plan iptal oldu. Şimdi planı tekrar kitabına uydurmuşlar, yine getirmek istiyorlar. Oraya büyük bir oteli senin iki bakanın; bir tanesi bir önceki, bir tanesi şimdiki iki bakanın aralarında paylaşıp Manavgat'ın kanını emmek istiyorlar.

“EĞER BU TALANA SUSARSAN SEN DE ORTAKSIN”

* Bak Recep Tayyip Erdoğan, bunu ara sor. AK Parti'nin Manavgat İlçe Başkanı'na sor. Devlet Bey arasın, MHP'nin İlçe Başkanı'na sorsun. Manavgat'taki bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, Cumhur İttifakı'na oy veren oda başkanları da bu işe karşı. Bütün Manavgat karşı. Eğer sen bu talana susarsan, demek ki ortaksın. Susma buna, engel ol.