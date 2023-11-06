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Özgür Özel’in ziyaret edeceği ilk şehir belli oldu

CHP kurultayında Genel Başkan seçilen Özgür Özel, ilk ziyaretini yarın memleketi Manisa'ya yapacak. Manisa’dan il başkanlığı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve 20 kurultay delegesi Özel'e tam destek verdiğini açıklamıştı.

İlker KILIÇASLAN
Yayınlanma: 21:22 - 06 Kasım 2023 Güncellenme:
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Özgür Özel’in ziyaret edeceği ilk şehir belli oldu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nu geçerek CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel, ilk şehir dışı ziyaretini memleketi Manisa’ya yapacak.

Özel’in, 7 Kasım Salı günü saat 12.30’da CHP Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret edeceği ve bir açıklama yapacağı belirtildi.

MANİSA’DAN TAM DESTEK ALMIŞTI 

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen CHP'nin olağan kurultayında Özel'e memleketi Manisa'dan il başkanlığı, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve 20 kurultay delegesi tam destek verdiğini açıklamıştı.

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