Polisi şehit eden suç çetesi çökertildi

İstanbul’da uyuşturucu kaçakçılarının, polis memuru Hakan Telli’yi şehit etmesinin ardından operasyon düzenlendi. Anacurlar çetesi olarak bilinen suç örgütü ve aynı bölgedeki gruplara yönelik operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Kağıthane’de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Olayın ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, polis ekibine karşı Kalaşnikof silah kullanan kişilerin Anacurlar üyesi olduğunu tespit etti.

Geçen cuma günü başlatılan operasyonda, Anucur çetesi ve yan gruplarına üye olduğu öne sürülen 39 şüpheli yakalandı. Baskında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

SABIKA DOSYALARI KABARIK

Anacurlar çetesi, özellikle Eyüp, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa’yı faaliyet alanı olarak seçen bir suç örgütü olarak biliniyor.

Çete geçen ocak ayında, Haliç Köprüsü üzerinde yaşanan ve bir kişinin öldüğü çatışmayla gündeme gelmişti. Gündoğmuş ve Daltonlar grubu ile çatışan çetenin, Nurtepe ve Eyüp’te birer kişinin öldüğü çatışmalarla gündeme gelmişlerdi.

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