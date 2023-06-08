Recep Tayyip Erdoğan Müzesi’nin yeri belli oldu

Kasımpaşa’daki tarihi Divanhane binası, Cumhurbaşkanlığı müzesi oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tescilli Divanhane binasının Milli Savunma Bakanlığı’nda olan tahsisini kaldırarak Cumhurbaşkanlığı’na tahsis etti ve gerekli plan değişikliğini yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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Osmanlı döneminde deniz kuvvetleri teşkilatının en büyük amiri ve donanmanın başkumandanının ikametgahı olarak kullanılmak üzere yaptırılan divanhanelerin İstanbul Kasımpaşa'daki binasının akıbeti belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1455-1869 arasında inşa ettirilen 5 divanhane binasından sonuncusu olan ve bugün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi yapının planlarını değiştirerek itirazlar için askıya çıkardı.

TAHSİS KALDIRILDI, MÜZE FONKSİYONU GETİRİLDİ

Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre mülkiyeti hazineye olan parsel üzerindeki Milli Savunma Bakanlığı'na ait tahsis, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı ile 6 Ocak 2022 tarihinde kaldırılarak “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere” Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na tahsis edildi.

Bu karar doğrultusunda parselin Cumhurbaşkanlığı Müzesi olarak kullanılabilmesi için planlama çalışması yapıldı ve “askeri alan” fonksiyonuna sahip parselin imarı, “Resmi Kurum (Müze) alanı” olarak değiştirildi.

YENİ BİNA YAPILACAK

Plan notlarına göre Divanhane binasının yanına yeni bir yapı da inşa edilecek. Yeni yapının ön projesi ile restorasyon ve rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projeleri Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından onaylanacak.

Divanhane kavşağının müze olarak kullanılacak Divanhane yapısına çok yaklaşması, trafik ve yapı güvenliğini tehdit ettiği için yol da yeniden planlandı.

Divanhane kavşağında 4 şeride düşen yolun 6 şeritli yola dönüştürülmesi, Turabibaba Kütüphanesi önündeki alanın da yeşil alan olarak düzenlenmesine karar verildi.

NİZAMİYE BİNASI TARTIŞMALAR ARASINDA YIKILMIŞTI

Divanhane binasının bulunduğu alanın; bin 405 metrekaresi yol, 27 bin metrekarelik kısmı da askeri alan fonksiyonuna sahipti.

Parselin bulunduğu alan “Tarihi sit alanı” ve “askeri yasak ve güvenlik bölgesi” sınırları ve “Haliç Yat Limanı ve Kompleksi” projesi kapsamında da özel proje alanı içinde kalıyor.

19.yüzyılın sonlarında Divanhane'ye hizmet binası olarak yaptırılan nizamiye (karakol binası), 2021 yılında İBB'nin tüm itirazların rağmen kavşak genişletme çalışması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kararı ile başka bir yere tekrar yapılmak üzere yıkılmıştı.

MÜZE İÇİN VAKIF KURULMUŞTU

Erdoğan adına müze ve kütüphane kurulması amacıyla geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vakfın kurucuları arasında, Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Tevfik Göksu, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel ve Nuri Aksu yer alıyor.

Vakfın amacı; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsi eşyalarıyla, görevi sırasında kendisine hediye edilen eşyaların sergileneceği bir müze ile toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi amacıyla kütüphane kurulması.

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