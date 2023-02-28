Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti.

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Uzun yıllar savcılık, yargıçlık, Yargıtay üyeliği ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüten Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Kanadoğlu’nun ölümüyle ilgili ailesinden bir açıklama henüz yapılmadı.

Sabih Kanadoğlu 28 Mayıs 1938 günü Menemen’de doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Burhaniye’de hakim adayı olarak göreve başladı. Sonra Orhaneli, ve Erzurum Cumhuriyet savcılıkları yaptı.

Tokat ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İzmir Ceza Hakimliği ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

1984’te Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından ilki 26 Aralık 1994 tarihinde, ikincisi de 28 Aralık 1998 tarihinde olmak üzere iki kez Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

2001’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 20 Mayıs 2003 tarihinde yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrıldı.

2006 yılında YARSAV’ın kurucuları arasında yer aldı. 26 Mayıs 2012 tarihinde Türk Hukuk Kurumu Başkanlığına seçildi.

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