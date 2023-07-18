Şanlıurfa’da akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler

Şanlıurfa’da benzin ve motorine art arda yapılan zamları protesto eden vatandaşlar, kontak kapatarak çevre yolunu ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, bir süre sonra polis ve jandarmanın gelmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa Eyyübiye ilçesi Sanayi mevkiinde öğlen saatlerinde çevre yolunda gerçekleşen eylemde onlarca araç sürücüsü akaryakıta gelen zamları protesto etmek için araçlarını durdurarak kontak kapatıp yolu trafiğe kapattı.

Herhangi bir organizasyon olmadığı belirtilen eyleme yolda seyreden diğer araç sürücüleri de katılınca yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

“ÖNCEKİ ZAMLARA ALIŞMADAN YENİ ZAMLAR GELİYOR”

Yaklaşık bir saat süren eylem, polis ve jandarmanın bölgeye gelerek vatandaşlardan yolu ulaşıma açmaları uyarısında bulunmaları üzerine sona erdi.

Art arda gelen zamlar nedeniyle araçlarına binememe durumuyla karşı karşıya kaldıklarını belirten vatandaşlar, “Her gün her gün zam. Önceki zamlara alışmadan bu gece litrede benzine 90 kuruş, motorine 1.55 TL zam geleceği açıklandı. Nereye kadar bu zamlar devam edecek? Şimdi yolda kontak kapattık. Yakında evimizin önünde kontak kapatıp araçlarımızı bırakacağız” dedi.

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