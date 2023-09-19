Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan karakolluk oldu
Sosyal medya üzerinden tartışan ve dün kavga eden vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapıldı. İki ismin ifadeleri alınırken, Kazgan'ın "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.
Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, bir süredir sosyal medyada yaşadıkları gerilim ardından dün İstanbul Tuzla’da boş bir alanda kavga etmişlerdi.
Sosyal medyaya yansıyan kavga görüntülerinin ardından polis ekipleri tarafından Cebeci ve Kazgan hakkında işlem yapıldı.
“KAVGA ETMEDİK, SPOR MÜSABAKASI YAPTIK”
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alınan iki isim birbirinden şikayetçi olmadı. Öte yandan, Kazgan’ın ifadesinde “Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık” dediği belirtildi.
Savcılık ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.