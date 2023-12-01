Şehit koruma polisi Musa Erdem için Beştepe’de tören

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende gözyaşları sel oldu.

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Ankara’da görevi başında trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın koruma ekibinden polis memuru Musa Erdem (34) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün akşam Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesi’ndeki Dikmen Caddesi’nde bir aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından Göktaş, evden çıkıp aracına binerek ayrılırken, koruma ekibinde bulunan polis memuru Musa Erdem, yanında bulunan diğer koruma polis ile yolun karşısındaki otomobillerine doğru ilerledi.

Bu sırada sürücüsü aşırı hızlı olduğu iddia edilen 06 KC 290 plakalı otomobil, polis memuru Musa Erdem’e çarptı. Karşı şeride savrulan Erdem, 34 HDT 114 plakalı otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar otomobili kaldırarak Erdem’i çıkardı. Erdem, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda görevli şehit polis memuru Erdem için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve meslektaşları katıldı.

Törende, şehit Musa Erdem’in annesi Safiye ve babası Aslan ile eşi Didem Erdem tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit polisin küçük oğlu da yakınlarının kucağında tabuta sarılarak ağladı.

Duaların okunmasının ardından şehit Erdem’in cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine gönderildi. Şehit polis memuru Musa Erdem’in cenazesi, ikindi namazı sonrası Kahta’da toprağa verilecek. 8 yıllık polis memuru olan Erdem’in 5 yaşında oğlu ve 20 günlük bir kız çocuğunun olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA-AA)