Sivil toplumda ‘maden’ depremi

Muğla’nın Milas ilçesinde, linyit sahasını genişletmek için Akbelen ormanında ağaç kesilmesinin ardından başlayan tartışmalar sivil toplumu da etkiledi. WWF-Türkiye dikkat çeken bir karar aldı.

Sozcu.com.tr

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Muğla’nın Milas ilçesi İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için gerçekleştirdiği ağaç kesiminin ardından başlayan tartışmalar sivil topluma sıçradı.

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının yönetiminde bulunduğu WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dikkat çeken bir karar aldı.

Akbelen ormanıyla ilgili gelişmelerin yaşandığı temmuz ayında vakfın mütevelli heyetinden bulunan Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile yollarını ayıran WWF-Türkiye yönetimi vakfın misyonuyla uyuşmayan sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarıyla yollarını ayırma kararı aldı.

ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUZ

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Geçmişi 1975'te kurulan Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne dayanan, aynı zamanda dünyanın en büyük ve saygın doğa koruma ağı WWF'in Türkiye temsilcisi olarak vakfımız bünyesinde, ülkemizin doğasını koruma ve iklim değişikliğine karşı mücadele etme amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

50 yıla yaklaşan doğa koruma geçmişimiz boyunca binlerce üyemiz, gönüllümüz; yüzlerce çalışanımız, yönetim kadrolarımız; sivil toplum, kamu, akademi, özel sektör paydaşlarımız ile doğamızın korunması adına çok sayıda projenin tarafsız ve bilimsel gerçekler ışığında hayata geçmesini sağladık.

Bu hedeflerimize ulaşma yolunda basından, kamuoyundan ve siz değerli paydaşlarımızdan gelen yorumları ve geri bildirimleri önemsiyor, asılsız ve yapıcı olmayan ithamlarla ilgili üzüntü duyuyor, ancak yapıcı geri bildirim ve eleştirileri dikkatle değerlendiriyoruz.

GERİYE DOĞRU İŞLETİLECEK

Geçmişi çok uzun yıllara dayanan Vakfımızın kriterleri zaman içinde WWF-International kurallarına da uyumlanacak şekilde güncellenmiş ve bu kurallar vakfımızın tüm kademelerindeki yeni başvurulara yönelik uygulanmıştır.

Kurumumuzun misyonuyla uyuşmayan sektörlere yönelik kısıtlamalar getiren bu kurallar geriye doğru da vakfımızın tüm kademelerini kapsayacak şekilde işletilmeye başlanmıştır.

İnsanlık tarihinin en yaşamsal tehditleri olan iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri ile savaşmakta olduğumuz bu dönemde, sizlerden aldığımız güç ile kenetlenerek ve birlik olarak, yılmadan gelecek nesillere yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

KURUCULARI MADENCİ

SÖZCÜ’nün edindiği bilgiye göre WWF-Türkiye, öncelikle madencilik sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle yollarını ayırma kararı aldı. Buna göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı WWF-Türkiye ile bağlarını koparacak.

Vakfın kurucuları arasında yer alan ve mütevelli heyetinde bulunan bu iki ismin yönettiği şirketleri madencilik sektöründe faaliyet gösteriyor. Koç Holding’in Demir Export adlı şirketi 1957’den bu yana, Eczacıbaşı’nın ise ESAN adlı şirketi 1978 yılından beri Türkiye’nin farklı bölgelerinde madencilik yapıyor.

Ayrıca vakfın üyeleri arasında yer alan Murat Özyeğin’in yönetici olduğu Fiba Holding, Polyak adlı madencilik şirketinin ortağı.

Vakfın misyonuyla uyuşmayan sektörlerde faaliyeten gösteren isimlerle ağustos ayı içerisinde ilişkisini keseceği öğrenildi.

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