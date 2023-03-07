Betona su kattılar, itiraz eden kontrol mühendisini dövdüler

Uşak’ta yapı denetim mühendisi numune aldıktan sonra gözü önünde betona su kattılar. İtiraz eden mühendis ve yanındaki stajyer, inşaatın kalıp ustaları tarafından dövüldü. İnşaat Mühendisleri Odası sorumluların cezalandırılmasını istedi, “Şantiye şefi başında bulunmayan hiçbir şantiyede denetim yapılmayacaktır” açıklaması yaptı.

Selami AYDIN

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Türkiye 6 Şubat depremleri ile felaketi yaşarken Uşak'ta bu afetten hiç ders alınmadığı ortaya çıktı. Bir konut inşaatında beton dökümü işini denetleyen yapı denetim uzmanı ve yanındaki stajyer darbedildi.

‘NUMUNE ALINDIKTAN SONRA, BETONA SU KATTILAR'

Olayın 1 Mart günü Kemalöz Mahallesi'nde 4 katlı bir konut inşaatında yaşandığı ortaya çıktı. Yapı denetim firması kontrol mühendisi Y.Y. yanındaki stajyer A.A. ile birlikte inşaat sahasına girerek beton dökümü sırasında ilk mikserden numune aldı.

Fakat numune alımından sonra beton mikserine su katıldığını fark ederek çalışanları uyardı. Denetleme için bulunduklarını ve betona su katılma işleminin kendilerine söylenmesi gerektiğini hatırlatan kontrol mühendisi betondan bir kez daha numune aldı.

Aynı şantiyede ikinci mikserin beton dökümü sırasında yine betona su katıldığını gören kontrol mühendisi, yüksek makine gürültüsü nedeniyle el işaretleri ile durumu kalıp ustalarına anlatmaya çalıştı.

Kalıp ustaları mühendisi binanın üst katlarına çağırdı. Stajyer ve mühendis binaya çıkmaya çalışırken merdivenlerde inşaatın kalıpçılarının saldırısına uğradı. Dövülen mühendis ve stajyer darp raporu alarak, inşaat ustalarından şikâyetçi oldu.

‘HER İKİ BETON DÖKÜMÜNDE DE NUMUNE ALINDI'

Kontrolörlerin her iki beton dökümü öncesinde ve su katıldıktan sonra numune aldıkları öğrenildi. Betona su katılmasının içinde bulunulan şartlar altında beton dayanıklılığını yüzde 50'ye düşürebileceğini belirten İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi Başkanı Ümit Alp; “Su katılmasının kötü yanı mukavemeti düşürür. Alınan numunelerde beton mukavemeti düzenli çıkarsa bir yaptırımı yok ancak düzensiz çıkarsa karot örneği alınacak. O da yetersiz çıkarsa bina yıkılabilir” ifadelerini kullandı.

‘MÜHENDİSLER MEYDANDA TOPLANDI, SALDIRIYI PROTESTO ETTİ'

Diğer yandan Uşaklı mühendisler bugün kent meydanında toplanarak meslektaşlarına yapılan saldırıyı kınadı.

Grup adına konuşan Alp; “Bir daha felaketler yaşanmasın, insanlarımız hayatlarını kaybetmesin diye mücadele eden bir mühendis ve stajyer kardeşimiz tekme tokat dövülerek feci şekilde darp edildi. Meslektaşımızın ve stajyer kardeşimizin tek suçu, güvenli bir bina yapılması için beton kalitesinden ödün vermemek adına beton harcı içerisine sonradan su ilavesini engellemeye çalışmalarıdır. Ne yazık ki bu insanlık dışı saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar” diye konuştu.

‘ŞEF YOKSA DENETİM YOK'

Denetimler sırasında şantiyelerde tam zamanlı bir şantiye şefi görevlendirilmesi gerektiğini defalarca söylediklerini belirten İMO Başkanı Alp şunları kaydetti:

“Şantiye şefi görevde olduğu zaman mesleki bilgisini inşaat çalışanlara aktaracağı için her türlü olumsuzluklar engellenebilir.

Denetimlerimiz sırasında yaptığımız her uyarı, düzeltilmesini istediğimiz her yanlış imalat başta 6 Şubat Pazarcık, 17 Ağustos 1999 depremi olmak üzere daha önce defalarca yaşadığımız büyük acıları tekrar yaşamamak içindir.

Ancak geldiğimiz noktada görüyoruz ki meslektaşlarımızın can güvenliği yok. Böylesine önemli bir kamu görevini yerine getirirken karşılaştığımız şiddetin hiçbir izahı, gerekçesi, affı olamaz.

Bu yüzden tüm halkımızı yanımızda durmaya, destek olmaya davet ediyoruz. Şantiye şefi başında bulunmayan hiçbir şantiyede denetleme işleri yürütülmeyecektir”

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