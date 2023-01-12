İBB Meclisi’nde isim gerginliği: El Kaide’nin kurucusunun Ümraniye ile ilgisi nedir?

İstanbul Ataşehir’de bir caddeye coronadan hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Salih Gün’ün adının verilmesi için sunulan teklif, İBB Meclisi’nde AKP-MHP grubu tarafından İstanbul ile bağı olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Karar, önceki dönemde Ümraniye’de bir caddeye El Kaide’nin kurucularında Abdullah Azam’ın isminin verilmiş olması nedeniyle tartışmaya neden oldu. CHP’liler “Azam’ın Ümraniye ile ilgisi neydi?” diye sordu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi ocak ayı oturumlarının dördüncü ve son birleşimi Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda meclis 2.Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda Ataşehir'de yapılmak istenen cadde isimlendirilmesi tartışma yarattı. 2022 yılında corona nedeniyle hayatını kaybeden Tavşancıl eski Belediye Başkanı ve 22. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün adının Ataşehir'de isimsiz bir yola verilmesi teklifi, AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyon tarafından uygun bulunmadı. Komisyon “Yenişehir Yolu Caddesi” isminin verilmesini istedi.

“SİZ HAKAN ŞÜKÜR'ÜN ADINI VERDİNİZ”

Komisyon raporunun oylanması öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Murat Cirav, Salih Gün'ün belediye başkanlığı döneminde imar konusundaki sert tutumu sayesinde 1999 depreminde Kocaeli'nin hasar almayan, can kaybı yaşanmayan tek ilçesinin Tavşancıl olduğunu anlattı.

Bu önemli ismin adının Ataşehir'de yaşatılması için verilen teklifin AKP'li komisyon üyeleri tarafından değiştirilmesine tepki gösteren Cirav, “Siz iktidardayken stada Hakan Şükür, sokaklara Gülen, Samanyolu isimleri verdiniz sonra değiştirdiniz. Daha geçen ay bakanlar Murat Kurum, Mustafa Varank'ın isimleri sokaklara verildi. O zaman ben size isim önereyim: Veli Göçer. Size yakışır. Engel yok diyorsunuz ama sokak isimleriyle bile uğraşıyorsunuz” diye konuştu.

“İSTANBUL İLE BAĞINA BAKIYORUZ”

Harita Komisyonu Başkanı AKP'li Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu, eski CHP Kocaeli milletvekilinin adının İstanbul ile ilgisi bulunmadığı için kabul etmediklerini söyledi. Milletvekilinin adının Tavşancıl'da bir stada verilmiş olduğunu hatırlatan Kadıoğlu genel olarak isimlendirme yaparken İstanbul ile bağı olup olmadığına baktıklarını ifade etti.

CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da bu karar alınırken komisyon toplantısına üyelerin çağrılmadığını komisyon başkanının tek başına karar aldığını belirtti.

“EL KAİDE'NİN KURUCUSU ÜMRANİYELİ Mİ?”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da söz alarak geçmiş dönemde yapılan sokak isimlendirmelerine dikkat çekti. Balyalı konuyla ilgili şunları söyledi:

“Komisyon başkanının konuşmasından sokaklara isim verilirken o ilçede doğmuş büyümüş, oraya hizmeti olmuş, bilinen sevilen sayılan insanların isimleri veriliyor diye anladık. Bunun çok farklı örnekleri bu mecliste oldu. Geçen dönem Ümraniye Belediyesi'nde oybirliği ile bir teklif gelmişti. Bir caddenin isminin değiştirilmesi ‘Şehitler ve Gaziler' adı verilmesi teklif edilmişti. Burada reddedildi.

Caddenin adı Abdullah Azam Caddesi idi. Azam, El Kaide'nin kurucularından biri. Kayıp Minare diye bir kitabı var. Kurtuluş Savaşı'nın olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söyleyen Abdullah Azam'ın adı hala Ümraniye'de yaşıyor.

Abdullah Azam isminin Ümraniye ile ne ilgisi var? Abdullah Azam Ümraniyeli mi? Ümraniye'ye ne hizmeti var? Bir yatırımı mı olmuştur? Orada sevilen, sayılan birimidir? Yok.

Siyasi gerekçelerle bunları yaptılar. Arkadaşlar bizlere bunları anlatmasınlar. Bunların gerçek olmadığını, küçük sıradan siyasi mazeretler olduğunu çok iyi biliyoruz. Teklifin bu şekilde değiştirilmesini uygun bulmuyoruz.”

“O İSMİ YAŞATANLARA SELAM OLSUN”

Balyalı'ya yanıt veren AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Filistin mücadelesi Türk milleti için çok önemli kilometre taşlarından biridir. Yahudilerin Filistinlilere yaptığı zulme, biz millet olarak 1948'de İsrail terör devleti kurulduğundan beri karşıyız. Abdullah Azam da bu mücadelenin mücahit komutanlarından biridir. Şehit edilmiştir. Filistin'e duyduğumuz sempatinin, sevginin tezahürüdür. O ismi oraya veren, onun mücadelesini Türkiye'de yaşatanlara selam olsun” dedi. Karar oyçokluğu ile kabul edildi.

DANIŞMAN MAAŞLARI DA BELİRLENDİ

Oturumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanlarının 2023 yılı aylık maaşı brüt 32 bin 89 TL olarak belirlendi. Danışmanlara ödenecek ücret genel sekreterin brüt maaşını yüzde 75'ini aşmayacak şekilde hesaplanıyor. Buna göre İBB genel sekreterinin 42 bin 786 TL olan brüt maaşının yüzde 75'ine denk gelen 32 bin 89 TL başkan danışmanlarının yeni brüt maaşı oldu.