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İstanbul’da işyerinde patlama

Bağcılar'da bir işyerinde patlama meydana geldi. 

Yayınlanma: 16:39 - 12 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi.

 

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. (DHA)

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