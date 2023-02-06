Jeoloji Mühendisleri Odası 2 yıl önce uyarmış

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, 2 yıl önce Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem olacağını rapor edip yetkilileri uyardığı ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)’nın yayımladığı bilimsel raporla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanacağını başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlara bildirdiği ortaya çıktı. SÖZCÜ'ye konuşan JMO Başkanı Hüseyin Alan, “Bizim fay hattı dediğimiz yeri boşaltacaklarına hala imar izni veriliyor. Şu an 24 il 110 ilçe fay hattı üzerinde. Korkuyla izliyoruz” dedi.

JMO, 2 Mart 2021'de “Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Kahramanmaraş Raporu-9” isimli kritik bir rapor yayımladı. Rapor, can ve mal kaybının yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması amacıyla Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, valilikler ve belediyeler başta olmak üzere tüm siyasi parti liderleri ve milletvekilleri de dahil tüm ilgili yerlere gönderildi. Depremin merkezi ve büyüklüğünün 2 yıl önceden tespit edildiği bilimsel raporda şu tespit ve uyarı yapıldı:

“Kahramanmaraş il merkezinin 10-11 km kadar güneyinden geçen Doğu Anadolu Fayının Pazarcık ya da Türkoğlu segmenti 1513 yılından bu yana yıkıcı deprem üretmemiş, 7.4 büyüklüğüne varacak bir deprem üretme kapasitesine sahip bir faydır ve Türkiye'nin üzerinde deprem beklentisi olan önemli sismik boşlularından biridir. Yine Türkoğlu ve Nurhak ilçe merkezleri ile 40'a yakın eski köy statüsünde bulunan mahallesi ile bazı baraj ve gölet gibi tesisler doğrudan diri fay hatları veya zonları üzerine oturmaktadır.”

“YALVARIYORUZ, DUYAN YOK”

JMO Başkanı Hüseyin Alan, bilimsel raporlarla deprem gerçeğini ortaya koyup ilgili yerlere gönderdikleri halde hiç kimseye seslerini duyuramadıklarını belirterek, “Bizim fay hattı dediğimiz yere hala imar izinleri veriliyor. Osmaniye'nin sanayisi fay zonu üzerine yapılmış. Bakü-Ceyhan boru hattı, birçok barajımız fay hattında. Acilen fay yasası çıkarılmalı, afet, acil durum ve iklim değişikliği bakanlığı kurulmalı. Yalvarıyoruz, sesimizi duyan yok” dedi.

İlginizi Çekebilir İki büyük depremle sarsıldık