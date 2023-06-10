MKE’nin fabrikasında patlama: 5 şehit
Ankara Elmadağ’da MKE’nin patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur" denildi.
Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana geldi.
Alınan ilk bilgiye göre, fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankaranın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur.” ifadelerine yer verildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.