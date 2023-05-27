Son dakika… Seçim yasakları başladı

Türkiye, cumhurbaşkanını belirleyeceği seçim için yarın 08.00'den itibaren sandık başına gidecek. Adaylar için propaganda serbestliği ise yasaya göre bugün saat 18.00 itibariyle sona erdi.

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Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Yurt içinde 64 milyon 113 bin 941 seçmen için oy verme işlemi yarın saat 08.00’de başlayacak.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

PROPAGANDA SERBESTLİĞİ SONA ERDİ

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ermesini öngörüyor.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilerin, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü, yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.