Tacizi yazan gazeteci gözaltına alındı

Şanlıurfa’da küçük yaşa bir kız çocuğunun sokak ortasında 74 yaşındaki bir kişi tarafından sokakta taciz edildiği iddiasını haberleştiren Gazeteci Mehmet Yetim gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde kaçak bir Kuran Kursu’nda kalan Abdulbaki Dakak’ın intiharını Türkiye kamuoyuna duyuran Yetim’in binlerce kişinin paylaştığı bir görüntüyü haberleştirdiği için gözaltına alınmasına tepki yağdı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin Camii Kebir Mahallesi'nde bir kahvehane önünde kucağındaki küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen yaşlı bir kişinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Şanlıurfa'da yerel yayın yapan ve muhalif kimliğinin yanı sıra, Şanlıurfa'nın tanıtımına yönelik haber ve paylaşımlarıyla bilinen Mehmet Yetim de saat 12.30'da bunu haberleştirdi.

Valilik ise haberin üzerinden iki saat geçtikten sonra saat 14.26'da yazılı bir açıklama yaparak olayın 22 Haziran'da meydana geldiğini ve 74 aşındaki zanlının 23 Haziran'da tutuklandığını duyurup, yayın yasağı getirildiğini de kamuoyuyla paylaştı.

KAÇAK KURAN KURSUNDAKİ İNTİHARI HABERLEŞTİRMİŞTİ

Binlerce kişinin paylaştığı bir görüntüyü haberleştiren Yetim'in Valilik açıklamasından iki saat önce yaptığı bir haberden dolayı yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınması tepkiyle karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'un şampiyonluk kupa töreninde Vali Salih Ayhan tarafından elinden kupa zorla alınan Şanlıurfaspor eski kulüp başkanı ve İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Emin Yetim'in de akrabası olduğu belirtildi.

“MEVCUTLU GÖZALTINA ALINDIM”

Akşam saatlerinde, Mehmet Yetim gözaltına alındığını avukatı İbrahim Halil Aydın aracılığıyla sosyal medya hesabından duyururken şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayım. Ne yazık ki, bu paylaşımımdan dolayı mevcutlu olarak gözaltına alınmış bulunuyorum. Yapmış olduğum şey masum bir çocuğun hakkını korumak için mesleğini icra etmektir.

Şayet bundan dolayı gözaltına alınmışsam bu bana madalyadır. Keyfi olarak gözaltına alınmışsam Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Sayın Adalet bakanımız Yılmaz Tunç bu keyfi durumdan haberdar olsa, bu talimatı verenlere ne derler acaba?

Evi belli, adresi belli, mesleği belli, defalarca emniyete gitmiş bir insan olan bir vatandaşa yapılanın bu olması devletine ve milletine her daim sadık olan beni ülkem adına üzmüştür.

Binlerce insanın paylaştığı bir şeyi paylaştığım için, üstelik gazetecilik mesleğini icra etmeme rağmen çocuğumdan ayrı uyuyacaksam helali hoş olsun. Şayet soy ismim YETİM olmasından dolayı alınmışsam, bu da bana şereftir. Urfa evlatlarını hiçbir zaman yetim bırakmaz.

GÖZALTINA ALINIŞ ŞEKLİ FACİA

Avukat İbrahim Halil Aydın sosyal medya hesabından “Müvekkilim Mehmet Yetim bu paylaşımından dolayı gözaltına alınmıştır. Paylaşımda görülen şahıs tutuklanmış olmasına rağmen ve görüntüler ortadayken müvekkilin geceyi nezarette geçirecek olması gazeteciliğin düşürüldüğü durumu göstermektedir” paylaşımı yaptı.

Avukat Aydın SÖZCÜ'ye, “Müvekkilim alıveriş merkezinde eşi ve çocuklarıyla birlikteyken gözaltına alınıyor. Kendisi adresi, yeri belli olan bir gazetecidir. Gözaltına alınış şekli bir gözdağı verme girişimidir” dedi.

CHPLİ TANAL: MEHMET YETİM GAZETECİDİR

Şanlıurfa'da yerel yayın yapan Kulis TV'nin Genel Yayın Yönetmeni olan Mehmet Yetim'in gözaltına alınmasına birçok kesimden tepki geldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Mehmet Yetim gazetecidir. Gazeteci halkın gözü kulağı ve sesidir. Daha önceden paylaşılmış ve aleniyet kazanmış bir videonun paylaşılması ile soruşturmanın hangi gizliliğini ihlal eder. Gazeteci Mehmet Yetim gazetecilik görevini ifa etmiştir. TCK hükümleri uyarınca görevin ifası suç teşkil etmez. Gazetecinin göz altına alması basına ve halka verilen göz dağıdır. Orantısız bir uygulamadır. Şanlıurfa'da duyarlı basın mensubu olan sayın Mehmet Yetim'e yapılan işlem haksızdır, hukuksuz ve keyfidir. Basın susturulamaz” açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ise, “Çok geçmiş olsun. Bizim birçok konuda aydınlanmamıza büyük katkınız var Ve öyle de devam edecek” açıklamasında bulundu. Sosyal medyadan çok sayıda kişi de Gazeteci Yetim'e destek mesajı yayınladı.

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