Tanju Özcan’ın CHP Genel Merkezi’ne yürüyüşü başladı

CHP'de değişim isteyen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden ayrılmasını talep eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne Atatürk heykeli önünden başladı.

İsmail AKDUMAN

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CHP'den kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partide değişimin her kademe yapılması ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görevden ayrılması gerektiğini belirtmiş, 3 Temmuz’da Ankara’ya yürüyeceğini açıklamıştı…

Bugün Bolu Anıtpark’ta Atatürk anıtı önünden yürüyüşüne başlayan Özcan, kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlara bir konuşma yaptı.

“SENİN KOLTUĞUNDAN KALKMAYAN KILIÇDAROĞLU’NU İNDİRMEK İÇİN YAPIYORUM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk’ten özür dileyerek,

-Atam, kurduğun Cumhuriyet’e ve koyduğun ilkelere yeterince sahip çıkamadık. Ben, bundan dolayı tüm içtenliğimle senden özür diliyorum.

-Sizin isminizden bile hazmetmeyenleri bir türlü yenemedik. Yaklaşık çeyrek asırdır bu ülkeyi yönetmelerine izin verdik. Bundan dolayı sana özür borçluyuz.

-Geldiğimiz noktada mecliste çok büyük bir çoğunluk Atatürk’ün isminden bile hazmetmiyor. Ama bu arada 40 kadar da badem bıyıklıyı biz göndererek onlara destek vermiş olduk bir anlamda.

– Atam senin kurduğun ve Cumhuriyeti kuran Halk Partisi, başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içerisindeki CHP yönetimi partiyi Sorosçulara, terör sevicilerine, badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor.

-Hatta benim gibi samimi Atatürkçüleri ihraç etme suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor.

-İstiyorlar, CHP Atatürkçü gömleğini çıkartsın. İşte ben de bu sebeplerle sizin huzurunuzdan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine az sonra bir yürüyüş gerçekleştireceğim.

-Bu yürüyüş hakkı yenen emek örgütleri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu’nu oradan indirmek için yapılacak.

-Bu yürüyüşü, partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için gerçekleştiriyorum. Bu yürüyüşüm Atatürkçü olduğu için hem partiden hem de devletten dışlananlar için gerçekleştiriyorum.

-CHP Genel Merkezi’ne Köroğlu’nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini değişim için yakıyorum.

-Bu cesur adımları kendi geleceğim için değil, Cumhuriyetimizin, gençlerimiz geleceği için yapıyorum. Gücümü, halktan ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyorum

Konuşmasının ardından Başkan Özcan ve beraberindekiler, Ankara’ya doğru yürüyüşe geçti.

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