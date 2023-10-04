Tefeciden borç alana kefil oldu, 50 milyon TL’si gitti

İstanbul'da farklı kişilere borç vererek yüksek faizle geri ödeme isteyen tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilere yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerden faiz karşılığında aldığı borcu ödeyemeyen iki kardeşten birinin intihar ettiği, kardeşlerin zararının 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında, başka bir müştekinin ise şüphelilerden faiz karşılığı para alan arkadaşlarına aracı olduğu ancak bu paranın ödenmemesi üzerine tehditlerle borcu kendisinin ödemek zorunda kaldığı ve 50 milyon lira zararı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 kişiyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, ruhsatlı tabanca, çok sayıda mermi, suçtan elde edildiği sanılan 180 bin lira ile müştekilere ait çok sayıda senet, çek, sözleşmeler ile borçlu kişilerin isimlerinin ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. (AA-DHA)

İlginizi Çekebilir Konya’da tefeci operasyonu