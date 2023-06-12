Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez savunma yaptı: Kimseyi dolandırmadım

Kripto para borsası Thodex kurucusu Faruk Fatih Özerinde aralarında bulunduğu 7si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer ilk kez savunma yaptı. Özer savunmasında Thodex şirketinin kuruluş ve işleyişinden bahsederek “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilerek tutuklanan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 7'si tutuklu 21 sanığın “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

FARUK FATİH ÖZER İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Faruk Fatih Özer ile diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmaya 2 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Faruk Fatih Özer lise mezunu olduğunu ve şu an çalışmadığını söyledi.

Sanık Özer, “Daha önce bir şirket yönetiyordum. Aylık gelirimi hatırlamıyorum. Telefon numaram yok” dedi.

“KİMSEYİ DOLANDIRMADIM”



Savunma yapan sanık Faruk Fatih Özer, şu ifadeleri kullandı:

*2 seneden beri üzerime atılmak istenen iftiralara cevap vermek istiyorum. Bu durum üzerimde ağır bir yük oluşturuyor.

*Medya ve iddianamede yer alan tüm iddialar asılsızdır, kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum.

*Hacklenme gibi şeyler nedeniyle finansal zorluklar yaşadım. Ticaret hayatıma e ticaret yaparak başladım. Sosyal çevrem nedeniyle mobil uygulama ile ciddi kazançlar elde edebileceğimizi gördüm.

*Şirketimin bünyesine kattığı yazılımcılarla mobil gelişmelere başladım. Ülkemde kripto para borsası hizmeti veren şirketler olduğunu çok yüksek kullanıcı deneyimi vermediklerini fark ederek bu sektöre girdim. 14 Eylül 2017'de Şişli Bomonti'de 400 bin TL ile Koineks isimli şirketi kurdum.

*Thodex internet sitesini bilgi edinmek amacıyla kullanan ziyaretçilere nasıl kullanacaklarını aydınlatma metni ile kendilerine beyan ediyorduk.

*İddianame savcısının MASAK raporunda yazan ve ne olduğunu anlamadığı işlemlerin bir suç oluşturduğunu ve bu suçun başladığı tarihin şirketin kuruluş tarihi olduğunu nasıl belirtmiş. Şirkette karar alma mekanizmasına sahip olan tek kişi bendim.

*Ne hikmetse, 4 sene boyunca işe giren işten çıkan kimse orada bir suç örgütü olduğunu anlamıyor ve şikayetçi olmuyor.

ŞİRKETİN HACKLENDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Ağabeyi Güven Özer'in şirkete 1 TL bile bir sermaye vermediğini söyleyen sanık Özer, “Şirketim hacklendi ve 16 milyon TL zarara uğradım. Üyelik sözleşmesinde de herhangi bir zarar etme durumunda bir sorumluluğumun olmadığını belirtmiştim ve üyeler bunu bilerek üye olmuştu. İflas etme hakkım vardı. Bu siber saldırılara karşı davalar da açtım. Bir kısmını geri kazanabilsem de bir kısmını kaybettim” dedi.

‘İKİ YATIRIMCIYLA GÖRÜŞTÜM'

Yurt dışına kaçmasına ilişkin de savunma yapan sanık Özer, “Yurt dışına gitmem Thodex'i satıp yeni bir oyun şirketi almak için ufak ufak adımlar atmaktı. Ben uğradığım zarardan dolayı şirketi satma kararı almıştım. Biri İtalya biri Balkanlar'da olmak üzere iki yatırımcıyla görüştüm. Bu esnada siteye de bakım çalışması şeklinde bir yazı hazırlattım” dedi.

Mahkeme heyeti duruşma arası verdi. Aranın ardından duruşmaya devam edilecek.

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