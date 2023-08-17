Cumhurbaşkanlığı: Rusya’yı uygun şekilde ikaz ettik

İletişim Başkanlığı, Ukrayna'nın güneyindeki Izmail limanına giden bir Türk şirketine ait kargo gemisine uyarı ateşi açılmasıyla ilgili Rusya'nın "uygun şekilde uyarıldığını" açıkladı.

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Geçtiğimiz pazar günü, Rus askerlerinin Ukrayna’nın güneyindeki Izmail limanına giden bir kargo gemisine uyarı ateşi açması Rusya-Türkiye ilişkilerini germişti.

İletişim Başkanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada “Rusya’daki muhataplarımız Karadeniz’de tansiyonu yükseltebilecek bu tür girişimlerden kaçınmaları konusunda uyarılmıştır” denildi.

“RUSYA UYGUN ŞEKİLDE İKAZ EDİLDİ”

Şükrü Okan isimli gemiye yapılan baskının Türk karasularında değil uluslararası karasularda yaşandığı belirtilen açıklamada “Geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında “Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu’ndaki muhataplar, Karadeniz’de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edildi” denildi.

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