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Ümit Özdağ, Hatay depremine canlı yayında yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, canlı yayın sırasında depreme böyle yakalandı.

Yayınlanma: 21:47 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
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