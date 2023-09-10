Ümit Özdağ ‘İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü’nü Ankara’da tamamladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İnebolu’dan başlattığı “İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü” bugün Ankara Anıtkabir’de son buldu. Özdağ, “Bu yürüyüş aslında bir spor faaliyeti değil, bu yürüyüş cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız gerçeğini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş bir anma faaliyetiydi" dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 28 Ağustos'ta Kastamonu İnebolu'dan başlattığı İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü, bugün Ankara Akyurt Şehitler Çeşmesi'nde tamamlandı.

“BU YÜRÜYÜŞ…”

Anıtpark'ta basın açıklaması gerçekleştiren Özdağ, şöyle konuştu:

*Bu yürüyüş aslında bir spor faaliyeti değil, bu yürüyüş cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız gerçeğini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş bir anma faaliyetiydi.

*İnebolu'dan Ankara'ya Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımızı bütün Türk toplumuna hatırlatmak için yürüdük.

*Böylece hem İstiklal Yolu'na dikkat çekmiş olduk hem de cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu biz de yaşamış, görmüş olduk.

*Cumhuriyetimizi kuran başta Atatürk olmak üzere bütün kadroya, bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi tekrar sunma fırsatı bulduk.

“TÜRK MİLLETİ İÇİN ADETA BİR İKİNCİ ERGENEKON OLDU”

*Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının üzerinden İstiklal Harbi neticesinde 100 sene geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 1071 ile 1922 arasında devam eden, 851 sene süren, birleşik bir Avrupa'ya karşı kesintisiz savaştan sonra, milyonlarca kilometre toprak ve milyonlarca insan yitirdikten sonra kurulmuştur.

*1922'de Anadolu'da 8-9 milyon insan hastalıklı, eğitimsiz, altyapısı olmayan adeta tükenmenin eşiğinde bir toplumduk. Aradan geçen 100 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti için adeta bir ikinci Ergenekon oldu.

*Kısmi barış içerisinde ekonomimizi, eğitimimizi, sağlık sistemimizi özetle devlet ve toplum yapımızı yeniden ihya etme mücadelesini verdik ve belirli bir ölçüde de başarılı olduk.

*Cumhuriyetimizin kutlanmaya değer 100. yılını kutlamak için yürüdüğümüz bu yolda, bizimle birlikte yürüyen memleketin her köşesinden gelen, yolda bizi karşılayan ve uğurlayan ve özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu olarak güven içerisinde yürümemizi sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapan jandarma ve polis kardeşlerimize de Zafer Partisi adına teşekkürlerimi iletiyorum.

“CUMHURİYETİMİZ KOLAY KURULMADI VE ASLA YENİLMEYECEK”

*Bu yürüyüş ile bir tarihi vefa görevini yerine getirmiş bulunuyoruz. İlk defa İstiklal Harbi bittiğinden bu yana bu yoldan tekrar yürünmüş oldu. Hem İstiklal Yolu'na dikkat çektik hem de Cumhuriyetimizin ne zorluklar ile kurulduğunu tekrar hatırladık ve hatırlattık.

*100. yılını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimiz bize Mustafa Kemal Paşa'nın, cephede vuruşan kahraman askerlerin ve cephe gerisinde hizmet gören Şerife Bacı'ların aziz bir emanetidir.

*Bu emanete atalarımız gibi canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz 100. yılı görmek, kutlamak istemeyen veya bağımsızlığımıza göz dikenlere buradan, İstiklal Yolu'ndan söylenecek bir sözümüz var: Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı ve asla yenilmeyecek. Zafer Partisi olarak vatanımızı bağımsızlığımızı sonun kadar savunmakta kararlıyız.

ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Özdağ, basın açıklamasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk sunan Özdağ, dua etti.

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