Usulsüz çakar ve sirene yeni cezalar geliyor

Yetkisiz biçimde araçlarına çakar ve siren taktıranlara karşı mücadele başlatılıyor. Ceza artırımı yapacak olan yetkililer kurallara uymayanların trafikten men edileceğini belirtti...

Saygı ÖZTÜRK

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İçişleri Bakanlığı, yetkisi olmamasına rağmen araçlarına siren ve çakar taktıranlara karşı mücadele başlatıyor. Önce bin 823 lira olan trafik cezasının 4.064 liraya çıkarılmasının ardından araçların trafik kontrollerine de ağırlık verilecek. Usulsüz biçimde siren ve çakar taktıranlar yakalandıklarında bunları söktürmemeleri halinde araçları trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri kimlerin araçlarına siren ve çakar taktırabileceğinin kanunla belirlendiğini, ancak yetkileri olmamasına rağmen bunların yaygın bir biçimde kullanıldığını kaydetti. İş adamlarından, organize suç örgütü liderlerine varıncaya kadar binlerce kişinin usulsüz biçimde araçlarına çakar taktırdıklarını belirten yetkililer şunları söyledi:

“Özellikle zengin kişiler, suç örgütü liderleri trafik cezasını ödeyip bunları kullanmaya devam ediyor. Fırsat vermemek için kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek, cezaları önümüzdeki dönemde daha da artırılacak.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ise “Kurallara uyulması ve kazaların azaltılması için yeni önlemleri uygulamaya koyuyoruz. Trafik kurallarını ihlal edenlerle mücadelemiz sürecek. Daha önce de çakarlar konusunda genelge göndermiştik bunu güncelleyeceğiz” diye konuştu.