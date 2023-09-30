Vatandaştan imama faiz tepkisi: Minbere çıktı

Şanlıurfa'da Dergah Camisi'nde 'faiz' gerginliği yaşandı. Cemaatten bir kişi minbere çıkarak faiz konusunda vaaz veren vaize tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa'da Cuma namazı sırasında faizin haram olduğunu anlatan imama bir vatandaş minbere çıkarak tepki gösterdi.

Olay dün Cuma namazı sırasında Dergah Camisi'nde meydana geldi.

Camii imam hatibi minberden faizin haram olduğunu, faiz almanın da vermenin de dinimizde yasak olduğunu belirten bir hutbe okuyup cemaatten faizden uzak durmalarını istedi.

Hatibin hutbesini tamamlayarak inmesinin ardından bu kez aynı minbere çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, “Hoca faizin haram olduğunu anlatıyorsun ama gerçeği niye söylemiyorsun, devlet bunu yapıyor. Bunu da desene” dedi.

Bu sırada bir vatandaş minberin önüne gelerek konuşan kişiye tepki gösterip aşağıya inmesini istedi.

Ancak, hatibe tepki gösteren kişi konuşmasına devam edince, cemaat arasında bulunan bir güvenlik görevlisi minbere çıkarak vatandaşı aşağıya indirdi. Namazını kılan vatandaş daha sonra camiden ayrıldı.