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Yeni milletvekilleri belli oldu! İşte 600 isim

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. İşte o isimler...

Yayınlanma: 07:02 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Yeni milletvekilleri belli oldu! İşte 600 isim

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