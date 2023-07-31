Yerel seçim için altı senaryo

Polimer’e göre muhalefet birlikte hareket ederse belediyeleri kazanma şansı doğuyor, aksi hüsran.

Saygı ÖZTÜRK

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Yaklaşan yerel seçimlerde 30 büyükşehir belediyesini kimin kazanacağı üzerine, 50 farklı senaryo üretildi. Gerçekleşme olasılığı fazla olan senaryolarda yapılan analizden, muhalefet partilerinin daha avantajlı olduğu çıktı. ODTÜ'lü Polimer Grubu'nun Başkanı Mehmet Günal Ölçer'in açıkladığı sonuçlara göre, öne çıkan 6 senaryo şöyle ölçüldü:

1-Muhalefet için en iyi senaryo, hata yapmaz ve birlikte hareket ederlerse, iktidar tarafının bazı hataları (MHP ve YRP, iktidar bloğundan ayrı hareket ederse) yaptığı senaryodur. Buna göre muhalefet Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Van'ı kazanır, büyükşehirlerde etki alanı yüzde 79 olur.

2-Muhalefet hata yapmazsa en gerçekçi senaryo iktidar ve muhalefet taraflarının bloklar olarak seçime girdikleri senaryodur. Bu senaryoda muhalefet 17 büyükşehir (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Manisa, Mardin, mersin, Muğla Tekirdağ, Van) kazanır ve büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 71 olur. Muhalefet bu senaryoyu gerçekleştirmekle yükümlüdür.

EN KÖTÜSÜ NE OLUR?

3-İYİ Parti muhalefet bloğundan ayrı olarak seçime girerse muhalefet 9 büyükşehir (Antalya, Aydın, Diyarbakır, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla Tekirdağ ve Van) kazanır, büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 25 olur.

4-YSP ve TİP muhalefet bloğundan ayrı olarak seçime girerse muhalefet (10+3) büyükşehir (Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Mardin, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Van) kazanır ve büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 39 olur.

5-Muhalefet tarafı için en kötü iki senaryodan biri “İktidar tarafının blok olarak, muhalefet partilerinin ayrı seçime girdiği” senaryo oldu. Bu durumda muhalefet 5 büyükşehir (Diyarbakır, İzmir, Mardin, Muğla ve Van) kazanır ve büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 14 olur.

6- Muhalefet için en kötü senaryolardan diğeri “İYİ Partinin iktidar tarafına geçtiği” senaryodur. Muhalefet 5 büyükşehir (Diyarbakır, İzmir, Mardin, Muğla ve Van) kazanır ve büyükşehirlerdeki etki alanı yüzde 14 olur.

İSTANBUL NASIL ALINIR?

Araştırmada, Ankara ve İstanbul'un yeniden kazanılması için şu uyarı yapıldı: “Partilerin tek başlarına seçime girmemeleri, İYİ Parti'nin muhalefet bloğundan ayrılmaması gerekir. Muhalefet firesiz olarak adaylarını desteklemelidir.”

MUHALEFETTE GARANTİ BELEDİYELER

Polimer'e göre Diyarbakır, İzmir, Mardin, Muğla ve Van her senaryoda muhalefette kaldı. Bursa, muhalefet blok olursa, MHP Cumhur'dan ayrılırsa muhalefete geçiyor.