Yine cinayet, yine kira anlaşmazlığı!

Bursa'da kahvehanede meydana gelen cinayetin perde arkasından kira anlaşmazlığı çıktı. 30 yaşındaki katil Metin A. yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dün Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Ümit Er’e, dışarından tabancayla iki el ateş eden Metin A. kaçtı.

Ağır yaralanan 57 yaşındaki Er, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 30 yaşındaki katil Metin A. bugün polis ekiplerince yakalandı.

Metin A.’nın, ifadesinde, ev sahibi Ümit Er ile aralarında yaklaşık 6 aydır kira bedeli anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. (AA)

İlginizi Çekebilir Kiracısını sokak ortasında döven ev sahibi yakalandı

İlginizi Çekebilir Ev sahibiyle tartışan kiracı oturduğu evi ateşe verdi

İlginizi Çekebilir Eski kiracısı tarafından öldürüldü