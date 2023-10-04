4 yaşındaki çocuk kazada can verdi

Ankara'da, Lütfiye ve Eren Ergenli çiftinin 7. evlilik yıllarında tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen çocukları Muhammed Ergenli (4), bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

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Ankara’da meydana gelen kaza, dün saat 20.45 sıralarında Polatlı ilçesi Gülveren Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Ergenli, annesi Lütfiye Ergenli ile marketten eve dönmek için dolmuşa bindi. Annesinden önce dolmuştan inen Muhammed Ergenli’ye, minibüsün çarptığı bildirildi ancak minibüsün plakası ve sürücüsünün ismi belirtilmedi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİYLE DÜNYAYA GELMİŞ

Çarpmanın etkisiyle çocuk, yaklaşık 10 metre savruldu. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Muhammed Ergenli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ergenli’nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Haymana ilçesi Kavakköy’e defnedilmek üzere gönderildi. Lütfiye ve Eren Ergenli çiftinin, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen tek çocukları olan Muhammed Ergenli’nin vefat ettiği acı haberi yürekleri dağladı. Kaçan sürücüyü yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)