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Baba ile kızını trafik kazası ayırdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Kırmızı (54) hayatını kaybetti, kızı Ayşenur Kırmızı (25) yaralandı.

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Baba ile kızını trafik kazası ayırdı

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak yolundaki kavşakta meydana geldi. Karabük’ten Devrek’e giden Hasan Kırmızı idaresindeki 06 U 9833 plakalı otomobil ile B.A. yönetimindeki 67 ABJ 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı yaralandı.

Gökçebey Devlet Hastanesi’ne ambulansla kaldırılan Hasan Kırmızı, kurtarılamadı. Kızı ise Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. B.A. ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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