Abone Ol

Galata Köprüsü’nde yangın paniği

Beyoğlu'nda Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Kısa süreli panik yaşanırken yangın sırasında köprü üstünde bulunanlar dumana aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. 

Yayınlanma: 15:57 - 27 Eylül 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Galata Köprüsü altında bulunan bir restoranda saat 13:45 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler panik yaşadı.

Köprü üstünde bulunanlar ise, yoğun duman aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Restoranın mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (DHA)

Galata Köprüsü'ndeki bakım trafik yoğunluğunu artırdıİlginizi ÇekebilirGalata Köprüsü'ndeki bakım trafik yoğunluğunu artırdı
X Reklam