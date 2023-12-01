Öğretmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 yaralı
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da yürekleri ağızlara getiren kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi.
Harran’dan Şanlıurfa’ya giden ve içerisinde 12 öğretmenin bulunduğu 27 C 1095 plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsü öğrenilmeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü yan yatarak devrildi.
Kazayı görenlerin yardımıyla araçlardan çıkarılan 12 yaralı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafiğin güçlükle ilerlediği kazada, araçların çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)