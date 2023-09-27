Pompalı tüfekle oynarken arkadaşını öldürdü
Erzurum'da bir iş yerinde pompalı tüfekle oynayan genç, tüfeğin ateş alması sonucu 18 yaşındaki arkadaşını vurdu.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi’nde bir iş yerinde çalışan M.A.K. ve 18 yaşındaki M.E.S. dükkandaki pompalı tüfekle oynamaya başladı.
M.A.K’nin elindeki tüfek ateş alınca M.E.S. boynundan vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken M.E.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili M.A.K. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (AA)