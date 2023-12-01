Yüzey temizleme deterjanı içen Zeynep zehirlendi
Bursa'da kapağı açık bırakılan yüzey temizleme deterjanını içen 1 yaşındaki Zeynep zehirlendi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinde bir evde meydana geldi. Zeynep N., annesinin temizlik yaptıktan sonra koridorda kapağı açık halde unuttuğu yüzey temizleme deterjanını içti.
Ailesinin fark etmesi ile özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 1 yaşındaki Zeynep, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Zehirlenen bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)