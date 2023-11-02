15 yıl önce tanıtılan Bitcoin’in sırrı hâlâ çözülemedi

Ekim 2008'in sonunda, kimliği belirsiz bir kişi veya grup, Satoshi Nakamoto takma adını kullanarak dünyayı Bitcoin ile tanıştırdı. Peki Satoshi Nakamoto aslında kim ya da kimler?

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda ekonomiye damga vurmayı başarmış Bitcoin furyası bundan aslında 15 yıl önce ortaya çıktı. Satoshi Nakamoto isimli biri ya da birileri, metzdowd.com adlı sitede “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” başlığıyla yayınladığı yazıda elektronik para birimi olarak Bitcoin’i anlattı.

Makale, Bitcoin’i bir para birimi olarak tanıtırken blockchain teknolojisinin temellerini açıkladı. Bu, yalnızca dokuz sayfa uzunluğunda, akademik tarzda yazılmış, özet, giriş ve sonuç içeren kısa bir makaleydi; ancak nakitsiz ödemenin temelini attı.

Makale tüm dünyaya damga vursa da bugün hâlâ kimse Satoshi Nakamoto’nun kim olduğunu çözemedi.

Nakamoto’nun kimliğiyle ilgili pek çok teori üretildi. Bir kısım, Nakamoto’nun muhtemelen İngiltere’den geldiğini çünkü bazı sözcüklerin, İngiliz İngilizcesi yazılışını kullandığını söyledi. Nakamoto’ya bağlı cüzdanlarda tutulduğu düşünülen Bitcoin miktarının takibiyle Nakamoto’nun milyarder olduğu da varsayılıyor.

Yıllar geçtikçe başka söylentiler de ortaya çıktı. 2014 yılında Newsweek, Dorian Nakamoto adında birinin kripto paranın yaratıcısı olduğunu iddia etmişti, ancak kendisi bunu reddetmişti. Bu arada Avustralyalı bilgisayar bilimcisi Craig Wright da Bitcoin’in mucidi olduğunu kamuoyuna açıklarken, programcı Nick Szabo da yazarın gerçek kimliği olarak öne sürülmüştü.

İsmi geçen kişilerin Satoshi Nakamoto olduğu kanıtlanamadı. 2014 yılında ise Nakamoto bir forumda “Ben Dorian Nakamoto değilim” diyerek son paylaşımını yaptı.

Bitcoin resmî olarak Ocak 2009’da piyasaya sürülürken, Satoshi Nakamoto 2008 tarihli makalesinde blockchain tabanlı ödeme sisteminin temel çerçevesini ortaya koydu.

Teknik incelemenin yayınlanmasından bu yana kripto pazarının değeri artarken, tüm kripto paraların toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 trilyon dolar oldu.

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