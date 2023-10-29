29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Google özel doodle hazırladı

En çok tercih edilen arama motoru Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir doodle hazırladı. Doodle üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk binasını resmediliyor, binanın üzerine tıklandığında ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" yazısı yer alıyor. Doodle, gün boyunca Google'ın ana sayfasında yer alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Google hazırladığı doodle ile Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı. Doodle, Türkiye’nin bağımsızlığını ve demokrasisini simgeliyor. Google’ın özel doodle’ı, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, doodle’ı sosyal medya hesaplarından paylaşarak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Google daha önceleri de ülkemizle ilgili pek çok özel günü Doodle olarak kullanmıştı.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI GOOGLE’DA DOODLE OLDU

CUMHURİYET 100 YAŞINDA

Parçalanmış, yokluk içindeki bir imparatorluktan, dünyanın selam durduğu genç bir devlete giden yolun en önemli kilometre taşının, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü… Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi dehasının önderliğinde, işgal altındaki bir ülkeyi özgürlüğe taşıyan büyük bir ulusun evlatları, torunları Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ve ulusal onurla kutlayacak…

SIRA CUMHURİYET'TE

Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmasıyla yakılan kurtuluş ateşi, bir yandan ülkeyi işgalden kurtarırken diğer yandan da Cumhuriyet'e giden yolun alt yapısını hazırlandı. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'taki ifadesiyle Milli Mücadele kazanılana kadar “vicdanında milli bir sır” olarak sakladığı Cumhuriyet'in ilanı için ilk adımı 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile attı. Yeni bir anayasa hazırlandı. Sıra; Cumhuriyet'in ilanına geldi.

ÇANKAYA'DAKİ DAVET

28 Ekim Pazar akşamı Çankaya Köşkü'nde önemli bir davet vardı. İsmet İnönü, Kazım Özalp, Fethi Okyar, Ruşen Eşref Ünaydın, Fuat Bulca, Kemalettin Sami ve Halit Karsıalan, Mustafa Kemal'in masasında buluştu. Yemek sırasında Mustafa Kemal misafirlerine dönüp “Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz” dedi. Atatürk o gece, İsmet İnönü ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. İsmet İnönü'ye ilk maddeyi yazdırdı: Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir…

Ve büyük gün… 29 Ekim'de Meclis, Genel Kurul 158 milletvekili ile toplandı. İsmet İnönü, Meclis'e anayasanın birinci maddesinin değiştirilmesi teklifini sundu, “Millet hakimiyeti fiili olarak eline almıştır. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz?” diye seslendi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Bütün milletvekilleri ayağa kalktı, üç kez “Yaşasın Cumhuriyet” diye bağırdı…

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Cumhuriyet ilan edildiğinde saat 20.45'i gösteriyordu. Sıra ilk Cumhurbaşkanı'nı seçmeye geldi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı unvanıyla kürsüye çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın Meclise hitabı TBMM kayıtlarında şöyle yer aldı:

“Efendiler; asırlardan beri Doğu'da haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz, Türk milleti, gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak, görünüşe aldanan insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz kendisinde var olan vasıfları ve değeri, hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolaylıkla gösterebilecektir.

BİRLİKTE İLERİ GİDECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar; bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son dört yıl içinde kazandığı zafer, bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendini gösterecektir. (…) Daima sayın arkadaşlarımın ellerine çok samimi ve sıkı bir şekilde yapışarak, kendimi onların şahıslarından bir an bile uzak görmeyerek çalışacağım. Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.”

Dualar okundu, oturum sona erdi… Meclis'in önünde toplanan vatandaşlar Mustafa Kemal'i büyük sevgi gösterisiyle karşıladı. Yurdun dört bir yanında 101 pare top atışı yapıldı. Bağımsızlığın simgesi Cumhuriyet, milletin en büyük bayramı oldu.