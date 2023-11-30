3D yazıcı ile parmak protezi yaptılar

ABD'de bilim insanları parmaklarını kaybedenler için büyük bir adım attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Houston Üniversitesi’nden yeni mezun olan bir kişi tarafından geliştirilen Lunet, parmağını kaybedenler için yeni bir umut olacak.

3D yazcı ile yazdırılacak parmak, ampute olan kişilere parmak işlevini yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Lunet’in tasarımcısı David Edquilang, metal bağlantı elemanları, yapıştırıcılar veya montaj için özel aletler kullanmaktan kaçındı ve tasarımı internette serbestçe kullanılabilir hale getirdi.



Fikrin tasarımcısı, “Sağlık sigortası genellikle parmak protezlerinin maliyetini karşılamaz çünkü parmak protezleri kol veya bacak protezlerine göre daha az gerekli kabul edilir. Lunet’i çevrimiçi olarak ücretsiz sunarak, ihtiyacı olan en fazla sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Donma nedeniyle parmaklarını kaybeden bir hasta üzerinde denenen protez parmak, hastaya hareket kabiliyetini geri kazandırınca büyük umut oldu.